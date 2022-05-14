Крайдер забил 8-й победный гол в плей-офф за «Рейнджерс», побив рекорд Мессье

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер сделал дубль в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (5:3, 3-3 в серии) и был признан первой звездой.

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