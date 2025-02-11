Депутат ВРУ: после запрета транзита газа, Россия всё равно получает доход, а мы вынуждены поднимать тариф

Председатель комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина понесла убытки из-за своего решения отказаться от транзита российского газа, в то время как его экспорт из РФ не сократился.
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