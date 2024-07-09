В Кабардино-Балкарии в отношении застройщика возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении средств дольщиков

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч.
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