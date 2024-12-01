Экономия на ровном месте: хотите избавиться от громадных счетов за коммуналку – положите бутылку в морозилку Ольга БезродняяСчета за коммуналку в больших размерах перестанут приходить, если использовать небольшую хитрость – нужно в морозилку положить бутылку с водой.