Daily Storm

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Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в «Русском лото»

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в «Русском лото»

Мужчина признался, что, получив деньги, распрощается с кредитами и в первую очередь купит себе новый автомобильСлесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков оказался победителем новогоднего тиража «Русского лото» и выиграл один миллиард рублей.

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