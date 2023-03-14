Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в «Русском лото»

Мужчина признался, что, получив деньги, распрощается с кредитами и в первую очередь купит себе новый автомобильСлесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков оказался победителем новогоднего тиража «Русского лото» и выиграл один миллиард рублей.