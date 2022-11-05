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«Барселона» – «Альмерия». Онлайн-трансляция начнется в 23:00. Пике сыграет последний матч

«Барселона» – «Альмерия». Онлайн-трансляция начнется в 23:00. Пике сыграет последний матч

«Барселона» примет «Альмерию» в 13-м туре Ла Лиги. Матч станет прощальным для защитника каталонцев Жерара Пике, который объявил о завершении карьеры.

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