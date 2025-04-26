Григорий Лепс пришел на «Народное караоке» с новой девушкой

На мероприятии «Золотые хиты», где любой желающий может спеть любимые песни, Григорий Лепс был замечен не со своей будущей супругой, Авророй Кибой, а в компании другой девушки, которая, как выяснилось, является его крестницей.
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