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Татарстанда товарларны кайтару һәм алмаштыру мәсьәләләре буенча туры линия узачак

Татарстанлылар 26 августта «Туры линия» кысаларында товарларны кире кайтару һәм алмаштыру мәсьәләләре буенча консультацияләр ала алачак.

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