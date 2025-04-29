Орбакайте закрыли въезд в Латвию. В интересах национальной безопасности

Латвия решила закрыть свои границы для певицы Орбакайте и композитора Бреговича. Стало известно, что латвийские власти запретили въезд в страну певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу.
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