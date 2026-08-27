Курские учителя пройдут курс «Искусственный интеллект в работе учителя»

Программа рассчитана на педагогов Курской области и включает 36 академических часов. Учителя освоят использование нейросетей для составления заданий и создания презентаций, а также научатся проверять контент на наличие ошибок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии