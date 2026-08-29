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Газета.ру

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В Челябинске девочка выбежала из-за стоящей "Газели" под едущий Haval

В Челябинске девочка выбежала из-за стоящей "Газели" под едущий Haval

В жилом комплексе «Вишневая горка» в Челябинске произошло ДТП с участием несовершеннолетней. По предварительным данным, 13-летняя девочка переходила дорогу по ходу движения транспорта и попала под колеса кроссовера Haval, сообщает 74.

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