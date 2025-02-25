Использованы материалы: TASS/AP/Evelyn Hockstein, ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Соединённые Государства Америки ломали свои взаимоотношения с Российской Федерацией по меньшей мере с две тысячи девятого года, и другим советовали.
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