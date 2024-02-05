В Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ

Китайцы не только форму для хохлов шьют, но и беспилотники для них штампуют. Наши ускоглазые "друзья" работают со всеми, кто платит.

а

айрат

Совсем охуели жиды поганные, уже не стесняясь гонят через всю Россию целые составы для снабжения недобитых жидохохляцких банд! Где сидит этот враг! Который отправляет целые эшелоны для врага через всю Россию? Кто этот враг? Кто заказчик, почему он до сих пор живой? Где спецслужбы России? Где ГРУ? Где ФСБ? Где служба безопасности таможни! Почему до сих пор не возродили СМЕРШ? Почему внутренние враги из 5-й колонны ничего не опасаясь работают в России открыто?