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В Госдуме предложили признать Protect Defenders.eu нежелательной

В Госдуме предложили признать Protect Defenders.eu нежелательной

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность сообщества Protect Defenders.

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