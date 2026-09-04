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«История государства Российского»: в Симферополе откроется выставка к 260-летию Карамзина

«История государства Российского»: в Симферополе откроется выставка к 260-летию Карамзина

17 сентября в Симферополе начнёт работать выставка «История государства Российского», посвящённая одноимённому многотомному труду Николая Карамзина.

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