Ошибки, которые часто совершают мужчины и женщины в сексе

Социальная медицинаПолитикаОшибки, которые часто совершают мужчины и женщины в сексеОшибки в сексе могут совершать оба партнера. Но их наличие могут повлиять на качество здоровья или дальнейших отношений.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНКН КПисала женщина, обделенная мужиком. Про женские ошибки минимум бредовый.AKAlexander KneperПочему обязательно "ДОЛЖЕН"! Было неплохо, это да ; ))Сергей СарматовКак же задолбали эти сексологи и психологи, которые ФСЁ знают...!!! и что интересно, они сами как правило самые неудачливые и проблемные...Ирина Коваленкостатью писал мужчина?)))Комментировать
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