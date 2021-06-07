Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарик
    все дрочат - и подростки и старикиСтрашно спросить:...
  • Alexander
    И делают все как написано!Признаки того, чт...
  • Малик Гумеров
    Пиздострадальцы объявились ? Бедняжки ... .Лучше чем Госплан...

Ошибки, которые часто совершают мужчины и женщины в сексе

Ошибки, которые часто совершают мужчины и женщины в сексе

Ошибки в сексе могут совершать оба партнера. Но их наличие могут повлиять на качество здоровья или дальнейших отношений.

Вернуться к статье
54
Обсудить
Н К
Писала женщина, обделенная мужиком. Про женские ошибки минимум бредовый.
Alexander Kneper
Почему обязательно "ДОЛЖЕН"! Было неплохо, это да ; ))
Сергей Сарматов
Как же задолбали эти сексологи и психологи, которые ФСЁ знают...!!! и что интересно, они сами как правило самые неудачливые и проблемные...
Ирина Коваленко
статью писал мужчина?)))

Картина дня

наверх