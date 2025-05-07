Эксперты предупредили о мошеннических схемах из-за сбоев мобильной связи

В Москве и Московской области участились случаи телефонного мошенничества, связанного с возможными сбоями мобильной связи, рассказали «Известиям» 8 мая в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности.
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