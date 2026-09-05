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ИА Регнум

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Путин встретился с федеральной «пятеркой» «Единой России» на выборах в Госдуму

Путин встретился с федеральной «пятеркой» «Единой России» на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин встретился с пятеркой лидеров партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму — главой МИД Сергеем Лавровым, мэром Москвы Сергеем Собяниным, детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, заместителем гендиректора ВГТРК Евгением Поддубным и начальником штаба движения «Юнармия» Владиславом Головиным.

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