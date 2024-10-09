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Пьяные женщины устроили разборки в самолете, летевшем в Петербург

Пьяные женщины устроили разборки в самолете, летевшем в Петербург

Обеих сняли с рейса. В аэропорту Толмачево в Новосибирске к вылету готовился самолет до Петербурга. Однако после посадки произошло ЧП, из-за которого двух пассажирок пришлось снять с рейса, сообщается в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
Дело в то, устроили какой то, пьяный дебош в самолёте. Русская баба коня на скаку остановит и в горящую избу войдёт. А две бабы табун лошадей на скаку остановят и к ебеням самолёт разнесут. С ними только спецназ полиций может справиться.
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