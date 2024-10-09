Пьяные женщины устроили разборки в самолете, летевшем в Петербург

Махамбет Толеугазин

Дело в то, устроили какой то, пьяный дебош в самолёте. Русская баба коня на скаку остановит и в горящую избу войдёт. А две бабы табун лошадей на скаку остановят и к ебеням самолёт разнесут. С ними только спецназ полиций может справиться.