Пьяные женщины устроили разборки в самолете, летевшем в Петербург

Обеих сняли с рейса. В аэропорту Толмачево в Новосибирске к вылету готовился самолет до Петербурга. Однако после посадки произошло ЧП, из-за которого двух пассажирок пришлось снять с рейса, сообщается в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».
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