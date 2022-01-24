Журналист объяснил слова белоруса Лобастова в адрес Бабикова

Белорусский журналист Руслан Васильев рассказал, что неверно передал комментарий своего соотечественника биатлониста Никиты Лобастова относительно инцидента с россиянином Антоном Бабиковым в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.