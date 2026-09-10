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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» об удалении Тюкавина: «Это не красная. Провокация со стороны игрока «Спартака», а наказание получает Костя. Арбитр не смотрел в сторону эпизода»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался касательно удаления нападающего команды Константина Тюкавина в матче Альфа-Банк РПЛ против «Спартака» (2:1).

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