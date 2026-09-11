В Краснодаре суд решит судьбу 14 изъятых участков в Старокорсунской

В Краснодаре разгорается спор вокруг изъятия земельных участков в станице Старокорсунской. Жалобы владельцев земли в ближайшее время предстоит рассмотреть Четвертому кассационному суду общей юрисдикции.
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