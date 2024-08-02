В браузере Chrome появился поиск с помощью Google Lens и другие ИИ-функции

Google анонсировала масштабное обновление для своего браузера Chrome. Одной из ключевых особенностей новой версии приложения стала интеграция искусственного интеллекта Gemini в систему поиска и функцию Google Lens, говорится в блоге компании.
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