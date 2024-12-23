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Нетаньяху: Израиль будет отвечать хуситам «с силой, решимостью и мастерством»

Нетаньяху: Израиль будет отвечать хуситам «с силой, решимостью и мастерством»

Global Look Press/GPO/XinHua Израиль будет действовать против йеменских хуситов так же решительно, как и против других иранских сателлитов в ближневосточном регионе, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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