Нетаньяху: Израиль будет отвечать хуситам «с силой, решимостью и мастерством»

Global Look Press/GPO/XinHua Израиль будет действовать против йеменских хуситов так же решительно, как и против других иранских сателлитов в ближневосточном регионе, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
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