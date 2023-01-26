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Бала ушел из «На Спорте». Ранее клуб покинули Гатагов, Олег Майами, Славон, Гриня, Тига, Лелюхин и Ладо

Хавбек «На Спорте» Александр Балашов покинул команду. «Пару часов назад я официально объявил о своем уходе из «На Спорте».

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