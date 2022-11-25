В РФ предложили запретить бизнесу управлять спецсчетами на капремонт

Общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ России выступил с инициативой запретить коммерческим структурам, то есть управляющим компаниям, управлять специальными счетами, на которые поступают средства на капитальный ремонт жилых домов.
Общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ России выступил с инициативой запретить коммерческим структурам, то есть управляющим компаниям, управлять специальными счетами, на которые поступают средства на капитальный ремонт жилых домов.
Свежие комментарии