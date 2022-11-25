Журнал «Профиль»

13 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Слышите, вы, извращенцы гейропейские, а морды у вас не треснут от дешевого газа...Хорватия выступил...
  • Леонид Ла Рошель
    В дурдоме день открытых дверей? Мумифицировали, чтобы потом, как сушёную рыбку с пивком? - Вам какого фараона подать?...Умерших в Древнем...
  • Alejandro Quicelloff
    Закон сам по себе неплох. Но его недостаток в неполном охвате. В законопроекте написано: "недопустимость использовани...Комитет ГД поддер...

В РФ предложили запретить бизнесу управлять спецсчетами на капремонт

В РФ предложили запретить бизнесу управлять спецсчетами на капремонт

Общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ России выступил с инициативой запретить коммерческим структурам, то есть управляющим компаниям, управлять специальными счетами, на которые поступают средства на капитальный ремонт жилых домов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх