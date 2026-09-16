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Челябинских водителей, задержанных за атаку БПЛА на аэродромы, выпустили из СИЗО

Челябинских дальнобойщиков Андрея Меркурьева, Александра Зайцева, Михаила Рюмина и Сергея Канурина, которые проходят по делу об атаке БПЛА на военные аэродромы, отпустили из СИЗО.

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