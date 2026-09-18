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Регионы России

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Сергей Ситников одним из первых проголосовал на своем избирательном участке

Сергей Ситников одним из первых проголосовал на своем избирательном участке

Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в голосовании утром 18 сентября. Глава региона пришел на избирательный участок в центре образования «Волжский» к его открытию.

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