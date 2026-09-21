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Жители Заполярья получили доступ к электронному голосованию. Спасибо БЮРО 1440

Жители Заполярья получили доступ к электронному голосованию. Спасибо БЮРО 1440

Спасибо БЮРО 1440: жители Заполярья получили доступ к электронному голосованиюПроект реализован совместно с Центральной избирательной комиссией России в рамках тестирования создаваемого сервиса БЮРО 1440  .

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