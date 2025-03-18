Лучшие Анекдоты из Питера за 18.03.2025

***** Проверка Питером на прочность: Простуда, кашель, насморк, чих. Я не сдаюсь, я приживусь здесь… Скорей всего, я просто псих… ***** В здоровых отношениях мужчина должен принимать решения, а женщина - говорить какие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии