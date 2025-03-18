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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 18.03.2025

Лучшие Анекдоты из Питера за 18.03.2025

***** Проверка Питером на прочность: Простуда, кашель, насморк, чих. Я не сдаюсь, я приживусь здесь… Скорей всего, я просто псих… ***** В здоровых отношениях мужчина должен принимать решения, а женщина - говорить какие.

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