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FiNE NEWS

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Александр Панкратов-Черный остался без крыши над головой по вине строителей

Александр Панкратов-Черный остался без крыши над головой по вине строителей

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в эфире программы «Звезды сошлись» поведал о происшествии на своей даче — у него похитили крышу.

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Комментарии
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Борис Данилин
Александр П-Ч, конечно гениальный Артист, но в быту оказывается обычный &quot;РАЗДОЛБАЙ&quot;... -&quot;я этим строителям доверял (хохлам)&quot;. Теперь невестке доверяет, но проверяет!
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