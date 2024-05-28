Мадуро заявил о вмешательстве Запада в заключение мирного договора между РФ и Украиной

США и страны Евросоюза (ЕС) не дали заключить мирный договор России с Украиной два года назад. Об этом в понедельник, 27 мая, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро+» телеканала Venezolana de Televisión.
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