Японцы о поджоге резиденции Стармера: Британия всегда во всем обвиняла Росс

Кремль отверг обвинения в адрес России в причастности к поджогу недвижимости премьера Британии. По данным британской полиции, в мае этого года неизвестные сожгли автомобиль премьер-министра Великобритании Кира Стармера, частный дом премьера на севере Лондона, а также дом, где Стармер жил ранее.