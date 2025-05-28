Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 683 подписчика

Японцы о поджоге резиденции Стармера: Британия всегда во всем обвиняла Росс

Японцы о поджоге резиденции Стармера: Британия всегда во всем обвиняла Росс

Кремль отверг обвинения в адрес России в причастности к поджогу недвижимости премьера Британии. По данным британской полиции, в мае этого года неизвестные сожгли автомобиль премьер-министра Великобритании Кира Стармера, частный дом премьера на севере Лондона, а также дом, где Стармер жил ранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх