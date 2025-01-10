Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Хорошее предложение...В Госдуме заявили...
  • Александр
    Американские корабли разламываются не хуже любых других.У нас разломились танкеры класса  "река-море". Налицо вина ка...Скрытая причина, ...
  • Александр
    Ты дурак? Я аппаратуру делаю для "Искандеров".А ты дурью маешься,пытаясь поповские бредни за правду выдать.Скрытая причина, ...

Байден пообещал Украине сотню тысяч снарядов и тысячу ракет

Байден пообещал Украине сотню тысяч снарядов и тысячу ракет

Минобороны США находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх