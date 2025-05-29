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Глава СКР поручил возбудить дело из-за угроз семье Мединского

Глава СКР поручил возбудить дело из-за угроз семье Мединского

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес помощника президента России Владимира Мединского.

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