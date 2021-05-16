Военнослужащие Ростовского-на-Дону гарнизона посетили выставку Русского географического общества

В течение трех дней выставку посетили около 600 военнослужащих Ростовского-на-Дону гарнизона ЮВО, более 300 человек из числа курсантов учебных военных центров, юнармейцев, школьников и студентов, а также жителей города .
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