ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

На Северном речном вокзале за минувший летний сезон состоялось 108 подобных мероприятий Причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше тысячи судов, на борту которых находились более 175 тыс.

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