"Ну, теракт. Доела кашу и пошла на репетицию". Чулпан Хаматова снова плюнула в душу всем русским

Теракт на Дубровке 2002 год. (Это для автора)

Александр Попов

Почему работает её ФОНД?????????????? И ЛОПОУХОГО то же. ХАЛЯВЩИКИ: 50% административные, 50% помощь и ЗАКУПКА оборудования(с откатами). Два фонда сложились на ФИЛЬМ, у ЛОПОУХОГО з/плата была 1 200 000 руб за ОДИН съёмочный день. ОБАЛДЕТЬ.