"Ну, теракт. Доела кашу и пошла на репетицию". Чулпан Хаматова снова плюнула в душу всем русским

Бежавшая артистка из России продолжает шокировать бывших поклонников своими абсурдными и "людоедскими" высказываниями в отношении русских людей.
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