Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Сергей К
    РЭБ против беспилотников в воде работать не может. А вот акустическое зондирование - может. И говно не тонет, как изв...В русском военном...
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"Ну, теракт. Доела кашу и пошла на репетицию". Чулпан Хаматова снова плюнула в душу всем русским

"Ну, теракт. Доела кашу и пошла на репетицию". Чулпан Хаматова снова плюнула в душу всем русским

Бежавшая артистка из России продолжает шокировать бывших поклонников своими абсурдными и "людоедскими" высказываниями в отношении русских людей.

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Комментарии
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ВГ
Владимир Герасименко
Теракт на Дубровке 2002 год. (Это для автора)
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5 час.
Александр Попов
Почему работает её ФОНД?????????????? И ЛОПОУХОГО то же. ХАЛЯВЩИКИ: 50% административные, 50% помощь и ЗАКУПКА оборудования(с откатами). Два фонда сложились на ФИЛЬМ, у ЛОПОУХОГО з/плата была 1 200 000 руб за ОДИН съёмочный день. ОБАЛДЕТЬ.
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2 час.
Авас Анекак
повесить сучку
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19 мин.

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