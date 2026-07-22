❗️Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Ялте – выгорело 7 квартир, произошло частичное обрушение фасадной части.
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❗️Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Ялте – выгорело 7 квартир, произошло частичное обрушение фасадной части.