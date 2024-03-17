100-летняя жительница Поморья проголосовала на выборах Президента РФ

Жительница поселка Луковецкий Холмогорского округа, участница Великой Отечественной войны Елизавета Юн исполнила свой гражданский долгЖительница поселка Луковецкий Холмогорского округа, участница Великой Отечественной войны Елизавета Юн исполнила свой гражданский долгУчастие в голосовании — личное желание Елизаветы Васильевны.
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