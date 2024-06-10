Полковник армии США рассказала о якобы применении несколько месяцев назад ЗРК Patriot по самолёту ДРЛОиУ А-50 ВКС РФ над Азовским морем Полковник армии США рассказала о якобы применении несколько месяцев назад ЗРК Patriot по самолёту ДРЛОиУ А-50 ВКС РФ над Азовским моремРоссийский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления А-50, якобы сбитый в январе этого года над Азовским морем, был поражен зенитной ракетой американского комплекса ПВО Patriot.