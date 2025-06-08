"Русские – одни из самых умных людей на планете": Эррол Маск приехал в Москву на "Форум будущего 2050"

Отец предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск посетил Москву. В эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала "Царьград" он рассказал о своих впечатлениях о столице и её жителях, конфликте своего сына с президентом Трампом и многом другом.