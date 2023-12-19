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И вот ей уже за 50. Дети выросли, квартира, машина, деньги и собака… И кому она сдалась?

И вот ей уже за 50. Дети выросли, квартира, машина, деньги и собака… И кому она сдалась?

«И вот ей уже за 50. Родители активно осваивают райски кущи, дети, если есть, уже выросли, и, насмотревшись на то, как их мама унижала их папу, относятся к ней с известной долей осторожности… И все, что у нее есть – это квартира, машина, сколько-то денег, и собака.

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Комментарии
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Елена Иванова
Такая хрень только в России
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18 час.
Владимир Соколов
странная баба, странные выводы))сама придумала, сама обрадовалась))
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9 час.

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