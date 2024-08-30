Поезд насмерть переехал двух мужчин в Амурской области

EV

Evgeni Velesik

А звуковой сигнал об опасности прозвучал? Я, когда служил на пароходе рулевым не раз встречался с опасностью столкновений с людьми транспортным средством! Даже рыбаки на мостиках спали в 4 утра, но после Пяти коротких "Предупреждаю об опасности", бежали на берег с низкого старта!