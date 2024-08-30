Грузовой поезд насмерть задавил двух мужчин, шедших вдоль железнодорожных путей в Амурской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Поезд насмерть переехал двух мужчин в Амурской области
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А звуковой сигнал об опасности прозвучал? Я, когда служил на пароходе рулевым не раз встречался с опасностью столкновений с людьми транспортным средством! Даже рыбаки на мостиках спали в 4 утра, но после Пяти коротких "Предупреждаю об опасности", бежали на берег с низкого старта!
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