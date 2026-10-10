Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Евсеев взял всю вину на себя. Но разгром в Оренбурге выявил куда более серьёзную проблему «Динамо»

Евсеев взял всю вину на себя. Но разгром в Оренбурге выявил куда более серьёзную проблему «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» потерпело сокрушительное поражение в 10-м туре Российской премьер-лиги. В гостях у «Оренбурга» команда Вадима Евсеева пропустила четыре безответных мяча, продлив свою неудачную серию до трёх матчей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым