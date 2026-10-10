Евсеев взял всю вину на себя. Но разгром в Оренбурге выявил куда более серьёзную проблему «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» потерпело сокрушительное поражение в 10-м туре Российской премьер-лиги. В гостях у «Оренбурга» команда Вадима Евсеева пропустила четыре безответных мяча, продлив свою неудачную серию до трёх матчей.