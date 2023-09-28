Глава ВС Британии Радакин заявил, что российская линия обороны оказалось крепкой

Газета The Times сообщает, что начальник штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил о неожиданной крепости линии обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, что привело к замедленному прогрессу украинского контрнаступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии