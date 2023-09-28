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Глава ВС Британии Радакин заявил, что российская линия обороны оказалось крепкой

Глава ВС Британии Радакин заявил, что российская линия обороны оказалось крепкой

Газета The Times сообщает, что начальник штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил о неожиданной крепости линии обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, что привело к замедленному прогрессу украинского контрнаступления.

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