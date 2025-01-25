Сравнение фермеров с наркоторговцами ударило по государственной службе

Сравнение агентом государственного учреждения, занимающегося защитой и восстановлением биоразнообразия в мегаполисах и за рубежом (OFD), французских сельхозпроизводителей с наркоторговцами вызвало бурю возмущения со стороны фермеров, 24 января передает France Info.
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