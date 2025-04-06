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Царьград

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Вьетнам просит США отложить пошлины: ставка может достигнуть 46%

Вьетнам просит США отложить пошлины: ставка может достигнуть 46%

Торгово-промышленная палата Вьетнама и Американская торговая палата в Ханое обратились к Белому дому с просьбой отложить введение 46% пошлин на вьетнамские товары, запланированных с 9 апреля.

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Комментарии
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Eduard
Зачем? Платите! Торг тут не уместен!
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15 час.
Eduard
Как Украине помогатт у всех деньни быливот и дальше платите!
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15 час.
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