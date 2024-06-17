Генеральный директор EA заработал более 25 млн долларов в прошлом году, несмот...

Генеральный директор EA заработал более 25 млн долларов в прошлом году, несмотря на сотни увольненийСогласно новому отчету, генеральный директор EA Эндрю Уилсон заработал более 25 миллионов долларов в 2023-24 финансовом году, в то время как NEO (названные исполнительные директора) студии в совокупности получили более 60 миллионов долларов за весь… источник.