Содержат опасные трансжиры. Роспотребнадзор рассказал всю правду о спредах и сливочном масле

Роспотребнадзор совместно с заведующим лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктором химических наук Владимиром Бессоновым рассказали о том, насколько спреды опаснее сливочного масла для употребления и для фигуры, сообщает PRIMPRESS.
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