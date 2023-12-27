Содержат опасные трансжиры. Роспотребнадзор рассказал всю правду о спредах и сливочном масле

Роспотребнадзор совместно с заведующим лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктором химических наук Владимиром Бессоновым рассказали о том, насколько спреды опаснее сливочного масла для употребления и для фигуры, сообщает PRIMPRESS.